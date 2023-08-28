Zeekr выпустит 1000-сильную спортивную версию модели 001

Спортивная версия лифтбека Zeekr 001, которая получит приставку FR, будет представлена 1 сентября. Об этом сообщает carnewschina.com.

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От обычной версии новинка отличается иным бампером с крупным воздухозаборником трапециевидной формы и красной полосой. Сзади у 001 FR имеется большой спойлер, увеличивающий прижимную силу.