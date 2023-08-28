Каждый третий комплект шин в России будет китайским

Китайские шины займут треть российского рынка. Об этом «Российский газете» рассказал исполнительный директор ТД «Кама» (дистрибьютор Kama Tyres) Тимур Шарипов. По его словам, последнее время наблюдается рост импорта китайской шинной продукции, и уже к концу 2023 года каждый третий проданный в стране комплект шин будет китайским. При этом стоимость китайских шин в большей степени зависит от курса валют и поставки не всегда идут бесперебойно — этих недостатков лишены отечественные шины, которые производятся в России.

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«В связи с уходом из России производителей и импортеров в части премиальных шин и шин среднеценового сегмента высока вероятность занятия данной ниши производителями китайской продукции различного качества: от высокого до низкобюджетного класса», — цитирует топ-менеджера «Камы» «Российская газета». Он отметил повышение качества китайских шин и высокую конкуренцию среди брендов из КНР, которая в последние года стала усиливаться.

Что же касается шин, выпускаемых в России, то, в отличие от импортной продукции, они есть в наличии на складах и в магазинах, и цены на них не так сильно зависят от колебания курса валют. При этом каучук для изготовления автомобильных шин закупается преимущественно в странах юго-восточной Азии в валюте, и при ослаблении рубля он обходится производителям дороже. Соответственно, при росте затрат на сырье растут и розничные цены.

Ранее Шарипов предупредил, что за ростом закупочных цен на каучук шины подорожают — это коснется комплектов зимней резины.