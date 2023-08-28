В Думу внесут законопроект, позволяющий запрещать электросамокаты

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») внесет в нижнюю палату парламента законопроект, который позволяет муниципалитетам запрещать прокат электросамокатов. Об этом сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке к законопроекту Даванкова сказано, что власти на местах должны получить право ограничивать скорость прокатных электросамокатов, гироскутеров и моноколес или запрещать их прокат, если жители поддержали такое решение на местном референдуме.

Если законопроект будет принят, он позволит чиновникам ограничивать использование электросамокатов на конкретных территориях - в парках, скверах и в пешеходных зонах.

Даванков заявил, что аварий с самокатами, в том числе со смертельным исходом, становится все больше, и речь идет о рисках для детей и угрозе ДТП.

«Но даже если люди просят ограничить езду на самокатах хотя бы у себя в районе, муниципальные власти просто не вправе это сделать. Хотя в некоторых районах Москвы проблема стоит очень остро», - подчеркнул он.

Законопроект будет внесен в Думу 28 августа.

Ранее мэрия Парижа приняла решение не возобновлять контракты со всеми тремя операторами, сдававшими в городе электросамокаты в аренду. Срок действия контрактов истекает 1 сентября 2023 года.