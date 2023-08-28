"Китайцев" не оказалось в списке самых надежных иномарок 2023 года

Рейтинг составлялся американским изданием Hot Cars на основании исследования агентства Consumer Reports. Всего в списке оказалось 13 марок.

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Первым с конца оказался автопроизводитель их Южной Кореи - Hyundai. Несмотря на последнее место отмечается, что машины этой марки по-настоящему надёжные. Оценка Hot Cars - 46 из 100 баллов. Другой портал, ISeeCars, который специализируется на продаже б/у авто, назвал конкретные модели, демонстрирующие повышенную надёжность: Hyundai Ioniq Electric, Sonata Hybrid, Santa Fe и Kona.

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На строчку выше расположился бренд Genesis (52/100), самыми надёжными названы Genesis G90 и G80. Отмечается, что Genesis сумел втиснуться между Lexus и немецкой премиум-тройкой (Mercedes, BMW, Audi).

На 11 строчке расположился Buick (54/100). Buick и Lincoln - единственные из американских брендов, которые вошли в список 15-ти марок, выпускающих самые надёжные модели. У "Бьюика" рекордсменами по надёжности являются Enclave, Encore и Envision.

Десятым стал как раз-таки "Линкольн" (54/100), который вряд ли интересен российской публике, а вот Kia, занявшая девятое место в списке с оценкой 54/100, - уже ближе российскому автолюбителю. Самыми надёжными названы Kia Soul, Rio, Forte (это наш Cerato), Stinger, Optima (теперь модель известна, как К5) и Sorento.

Японская Acura вскарабкалась на восьмую строчку (57/100), и почти все модели бренда имеют высокую степень надёжности, отмечается в исследовании. На седьмом месте расположился другая "японка" - Subaru (59/100). Эксперты выделили надёжность Forester, Legacy, Outback, WRX, Impreza, Crosstrek Plug-in Hybrid. Другими словами, выбирая почти любую модель "Субару", абонемент на СТО можно не покупать.

Дошло дело до "немцев". Шестая позиция у Audi (60/100). И да, кроха TT оказалась в списке самых надёжных. Компанию ей составляют A8 L, S8, Q3, Audi A7/S7, Audi A6 и Audi A4.

Пятёрку лучших замыкает Honda (62/100), которой не стыдно за надёжность Civic, Accord, Pilot, Ridgeline, Odyssey, HR-V и Fit.

На четвёртом месте расположилась марка BMW (65/100), выбирая "баварца" с прицелом на жизнь без забот с его последующим ремонтом, можно ориентироваться на третью, четвёртую, пятую и седьмую серии, M3 и M5, а также на i3.

По количеству очков Mazda не обогнала BMW, но ей дали третье место. Предпочтение следует отдавать MX-5 Miata, CX-5, Mazda6, CX-3 и CX-9.

На втором месте оказался Lexus (72/100). Лучшими в плане надёжности названы IS 350, GS 350, IS 300, ES 350, LS 500 и LC 500.