В КНР открылись продажи внедорожника Jetour Traveler

На китайском рынке официально начались предпродажи нового кроссовера Jetour Traveler, который в следующем году появится и в российских автосалонах. Судя по ранее опубликованным предполагаемым предпродажным ценам, существует 5 моделей топливных версий с предпродажной ценой в диапазоне от 149 800 до 186 800 юаней; Есть две гибридные модели с предпродажной ценой от 196 800 до 206 800 юаней.

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В передней части автомобиля эта модель внедорожника имеет двухступенчатую решетку радиатора с сотовой сеткой, расположенную чуть ниже заметной надписи «Jetour». Свернув в сторону, мы увидим две ребристые линии, окружающие квадратную полость торта. Кроме того, имеется еще одна ребристая линия, идущая от переднего крыла к заднему. Следующие изюминки в боковой части кузова Jetour Traveller 2023 включают узкие вентиляционные отверстия за передним крылом, шины под колеса и прочные черные стойки, легкосплавные диски с несколькими спицами, большие подножки, а также яму для багажа на крыше.

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