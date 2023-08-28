АвтоВАЗ начал производство Lada Granta Sport

Подразделение АвтоВАЗа Lada Sport приступило к производству «заряженной» версии Lada Granta. Как сообщают источники сообщества Avtogran News во «ВКонтакте», до конца августа с конвейера сойдут 88 улучшенных автомобилей.

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Впервые о планах расширения линейки Lada Sport стало известно в начале весны. Тогда официально сообщалось, что спортивную версию получат не только седан, но и лифтбек Granta.

Характеристики автомобилей до сих пор не раскрыты. По неофициальным данным, Granta Sport получит 1,6-литровый мотор, мощность которого повысили до 122 л.с. Также у автомобиля будут спортивные настройки подвески и дисковые тормоза на всех колесах. Внешне машина будет отличаться дополнительными аэродинамическими элементами и новыми 16-дюймовыми колесами.