Глава РСА: отсутствие жалоб является одной из тенденций на рынке ОСАГО

«В результате анализа мы выяснили, что люди, которые не попадают в ДТП и имеют хороший коэффициент бонус-малус, ощутили изменение премии по ОСАГО не более чем на 10% по сравнению с прошлым годом. При этом стоимость запасных частей на разные марки автомобилей выросла на 30-50%, а средний рост стоимости по справочнику РСА составил 30%», — пояснил эксперт.