Полицейского обвинили в подлоге из-за Toyota Land Cruiser с перебитым VIN

В Нефтеюганске начальника местного ОМВД и сотрудников ГИБДД обвинили в подлоге и превышении должностных полномочий после того, как гаишники по его просьбе поставили на учет Toyota Land Cruiser с перебитой маркировкой. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

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По его данным, полковник полиции передал заявление о постановке на учет автомобиля знакомому инспектору ГИБДД, а сам отправился на автомобиле на отдых. Toyota не удалось поставить на учет из-за изменений в номере двигателя и VIN-коде, однако полицейские уладили этот вопрос с помощью эксперта ГИБДД, который вынес заключение, не осматривая машину.