"Ока" по-китайски: Geely показала дешевый электрокар-бездорожник

Компания Geely представила новую спецверсию микрокара Panda - Rider. Автомобиль получил пакет аксессуаров, которые визуально делают "Панду" похожей на внедорожник.

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Panda Rider получил иную решётку радиатора, имитирующую настоящий "гриль". Также новинка имеет бампер в стиле внедорожников - массивный, с буксировочными кольцами. По периметру кузова - чёрные накладки, являющиеся непременным атрибутом авто, который ездит не только по асфальту. На крыше установлены миниатюрные рейлинги, к которым пристыкована лестница, какова её функция, не совсем понятно, скорее всего, это просто декор.

Салон новинки отличается от других версий Geely Panda только цветовой гаммой и другой обивкой сидений.

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В движение Panda Rider приводится электромотором мощностью 30 кВт (41 л.с.) и крутящим моментом 110 Нм. Энергия запасается в литий-железо-фосфатным аккумуляторе, который поддерживает как зарядку от бытовой сети, так и быструю (с 20 до 80% - полчаса). Заявленный запас хода - 200 км.

Для справки: габариты Geely Panda составляют 3135 х 1565 х 1655 мм, размер колёсной базы - 2015 мм.

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