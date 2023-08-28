Почти 70-летний Chevrolet Corvette продают за 2 миллиона долларов

Уникальный прототип Chevrolet Corvette 69-летней давности, который компания построила во время подготовки спорткара к фейслифтингу, чудесным образом ускользнул от прессы и теперь будет продан примерно за 1,5–2 миллиона долларов. Первоначально автомобиль использовался в качестве шоу-кара, представленного на выставке Motorama в 1954 году. Позже дизайнерский отдел General Motors под руководством Харли Эрла перепроектировал его с нуля как демонстрационный автомобиль Corvette с фейслифтингом.

© Chevrolet

Для модели 1955 года спорткар предполагался с новой решеткой радиатора, капотом с воздухозаборником, хромированными жаберными воздухозаборниками в крыльях и совершенно другой задней частью с аэродинамическими ребрами. Однако позже компания отказалась от этого проекта в пользу более существенных улучшений конструкции. В 1956 году дебютировал новый Corvette с двигателем V8 и другими технологическими усовершенствованиями.

ПроКроссовер.ру

Напротив, продаваемый экземпляр по-прежнему оснащен тем же рядным шестицилиндровым двигателем Blue Flame, что и большинство ранних моделей C1. Он извлекает 155 лошадиных сил из 3,6 литра рабочего объема и передает их на колеса через двухступенчатую коробку передач.