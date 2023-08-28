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Chevrolet Corvette выставлен на продажу за 2 миллиона долларов

Уникальный прототип Chevrolet Corvette 69-летней давности, который компания построила во время подготовки спорткара к фейслифтингу, чудесным образом ускользнул от прессы и теперь будет продан примерно за 1,5–2 миллиона долларов. Первоначально автомобиль использовался в качестве шоу-кара, представленного на выставке Motorama в 1954 году. Позже дизайнерский отдел General Motors под руководством Харли Эрла перепроектировал его с нуля как демонстрационный автомобиль Corvette с фейслифтингом.

Почти 70-летний Chevrolet Corvette продают за 2 миллиона долларов
© Chevrolet

Для модели 1955 года спорткар предполагался с новой решеткой радиатора, капотом с воздухозаборником, хромированными жаберными воздухозаборниками в крыльях и совершенно другой задней частью с аэродинамическими ребрами. Однако позже компания отказалась от этого проекта в пользу более существенных улучшений конструкции. В 1956 году дебютировал новый Corvette с двигателем V8 и другими технологическими усовершенствованиями.

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Напротив, продаваемый экземпляр по-прежнему оснащен тем же рядным шестицилиндровым двигателем Blue Flame, что и большинство ранних моделей C1. Он извлекает 155 лошадиных сил из 3,6 литра рабочего объема и передает их на колеса через двухступенчатую коробку передач.

General Motors обычно либо уничтожала, либо перепрофилировала устаревшие прототипы, но именно этому автомобилю каким-то образом удалось избежать такой участи. Его нынешний владелец, профессиональный реставратор с 45-летним стажем, три из них потратил на то, чтобы вернуть старожилу форму. Организатор аукциона отмечает, что продавец считает машину своей лучшей работой на сегодняшний день.

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