Mitsubishi представила гоночный вариант пикапа L200/Triton

Представляя грузовик L200/Triton следующего поколения, компания Mitsubishi выделила несколько модификаций послепродажного обслуживания и различные типы кабин. В списке есть внедорожник, экспедиционный грузовик и производительный пикап для дорог с хорошим покрытием.

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Последняя версия представлена с агрессивно выглядящим карбоновым обвесом, включающим расширенные бамперы и колесные арки, дополнительные воздухозаборники, спойлер и спортивные колеса, обутые в шины Advan. Технические характеристики так и не были раскрыты, но достаточно одного взгляда на низкий клиренс и эффективные тормоза, чтобы понять, что это бегун по шоссе.

Среди других выставленных L200 были кемпинговый грузовик с поднятой над крышей кабины тентом, прочный внедорожник с защитным обвесом и пара «рабочих лошадок» с одинарными кабинами, растянутыми кузовами и задним приводом.