Первый электрический Porsche Macan заметили в Германии

Первый электрический Porsche Macan увидели в Германии
Как сообщает SPEEDME.RU, Porsche активно занимается разработкой своего первого электрического кроссовера Macan. Компания не собирается останавливаться на достигнутом и готовит новый электромобиль.
Хотя Porsche сохраняет свои корни и традиции, но электрический Macan станет революционным шагом в развитии компании. Мы не видели новый электрический Macan уже довольно долгое время.
В прошлом году он был замечен на трассе Нюрбургринг-Нордшляйфе, но сейчас кроссовер появился в Германии с меньшим количеством камуфляжа. Одно из самых заметных изменений — передняя панель, которая напоминает Taycan. Это связано прежде всего с формой фар.