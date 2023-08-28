Первый электрический Porsche Macan заметили в Германии

Как сообщает SPEEDME.RU, Porsche активно занимается разработкой своего первого электрического кроссовера Macan. Компания не собирается останавливаться на достигнутом и готовит новый электромобиль.

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Хотя Porsche сохраняет свои корни и традиции, но электрический Macan станет революционным шагом в развитии компании. Мы не видели новый электрический Macan уже довольно долгое время.