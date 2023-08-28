У каких машин чаще всего скручивают пробег

Агентство "Автостат-Инфо" отобрало наиболее вопиющие случаи скручивания пробега у разных машинах в различных регионах страны.

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Например, на ТО в январе 2017 года у Mercedes-Benz E-Класса 1998 года выпуска в Дагестане был зафиксирован пробег в размере 456,5 тысяч км. Через пять лет, в январе 2022 года, пробег у этого автомобиля составил 242,8 тысячи км, а к маю 2023 года это значение сократилось до 199 тысяч км.

Также седан Lada 2107, зарегистрированный в Чеченской республике, заехал в марте 2018 года техобслуживание на зафиксированном пробеге в 772,6 тысячи км. В течение последующих пяти лет официальных записей о ТО у этого автомобиля нет. И через пять лет в марте 2023 года такая запись появляется, и в ней значится пробег в 150,5 тысяч км.

По данным экспертов, больше всего машин со скрученным пробегом представлено в сегменте легковушек - там их доля достигает 70,5%. В основном такие махинации фиксируются в Краснодарском крае (5,6%), Москве (5%) и Московской области (4,4%). Реже всего меняют показания одометра на пикапах (0,7%), автобусах (2,3%) и легком комтрансе (11,3%).

Ранее в Ассоциации Российские Автомобильный Дилеры (РОАД) сообщили, что ежегодный ущерб от мошеннических действий при продаже автомобилей (прежде всего, скручивания показаний одометров) может доходить до 600 млрд рублей. РОАД активно продвигает идею введения уголовной ответственности (штрафы и лишение свободы) за скручивание пробега.