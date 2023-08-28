Простые и недорогие машины исчезают с рынка не только в России

Россия — далеко не единственная страна, где растут цены на новые автомобили. Так, к середине 2023 года в США осталось всего три модели, которые стоят дешевле 20 тысяч долларов в базовой комплектации.

В 2019 средняя стоимость нового автомобиля в США составляла 23,5 тысячи долларов. Спустя всего четыре года, в 2023 году, средняя цена достигла уже 34,5 тысячи долларов. А сегмент простых и относительно недорогих моделей постепенно исчезает с рынка.

wroom.ru

Сейчас американским покупателям доступны лишь три новых автомобиля, которые стоят дешевле 20 тысяч долларов (примерно 1,9 млн рублей) в базовой версии. Это компактный хэтчбек Mitsubishi Mirage, седан Nissan Versa и семейство Kia Rio.

Причина такой ситуации — отсутствие интереса покупателей: они не идут к дилерам за подобными машинами — компактными и простыми по оснащению. Вот статистика продаж в США в июле. Результат самой популярной «бюджетной» модели, Nissan Versa, — 2402 автомобиля. За тот же месяц «небюджетный» кроссовер Toyota RAV4 разошёлся тиражом 38 тысяч экземпляров, а большой пикап Ford F-серии нашёл 72 тысячи покупателей.