Россияне стали чаще пользоваться каршерингом из-за подорожания бензина

Почти половина россиян (42 процента) стала чаще пользоваться каршерингом вместо собственного автомобиля. Об этом со ссылкой на опрос автомобильного маркетплейса FRESH сообщает газета «Известия».

Автовладельцы стали использовать собственные машины только во время загородных и длительных поездок, а для перемещения в пределах города стали чаще прибегать к услугам каршеринга. С 2022 года среднее число поездок для пользователя выросло с 6,9 до 7.5, отмечают эксперты. В 2023 году почти треть (27 процентов) клиентов подобных сервисов воспользовались услугой впервые, 21 процент предпочитали каршеринг личному транспорту и ранее, а 10 процентов все еще используют личный автомобиль.

«Такая тенденция связана не только с удобством — например, не нужно искать оптимальное место для парковки, — но и с повышением цен на топливо. Зачастую стоимость краткосрочной аренды автомобиля выходит выгоднее, чем поездка на личном авто», — пояснили авторы опроса.

Оптовые цены на бензин в России 29 августа установили новый рекорд. Стоимость тонны топлива марки АИ-95 на торгах выросла до 73,35 тысячи рублей, с начала торгов цена на бензин премиум-марки поднялась на 534 рубля. Цены на АИ-92 выросли до 63,43 тысячи рублей за тонну.

На фоне подорожания бензина некоторые регионы столкнулись с нехваткой топлива на заправках. О проблемах с поставками сообщили представители Астраханской, Саратовской, Самарской, Рязанской, Ростовской, Новосибирской и Волгоградской областей, Калмыкии, Хабаровского края и в Крыма.