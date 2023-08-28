Эксперт рассказала о цене установки зарядных станций на АЗС

«Сейчас цены возросли в несколько раз, потому что льготы отменены, это может быть 300 тысяч рублей, а может быть и два-три миллиона в зависимости от удаления точки питания. Если мы тянем 10 километров, это одна цена, а если она рядом с АЗС, то суммы будут не такие большие», — пояснила Гордеева.