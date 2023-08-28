В России появится новая марка грузовиков
Компания Foton Motor подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака для продажи грузовиков в России. Об этом пишет
Speedme.
Соответствующая заявка, по данным издания, появилась в базе данных Роспатента.
Дистрибьютором новой марки грузовиков Forland стал дилерский холдинг «Автодом».
Ранее «Автодом» заключил соглашение с китайским автопроизводителем Foton, став его дистрибьютором и получив права на официальный импорт фургона Toano в России. Согласно официальным данным, начало продаж грузовиков запланировано на август 2023 года.
Ранее в России был представлен новый бренд BAW из Китая. Грузовик китайской марки был показан на Московском автосалоне. Российский дистрибьютор готовится к продаже до 100 машин в месяц по цене от 2 080 000 рублей.