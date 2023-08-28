В Костроме запретили такси желтого и синего цвета

С 1 сентября вступает в силу новый закон о такси, который усложнит жизнь водителям, но в Костромской области решили пойти еще дальше и с 1 января прошлого года ввели обязательную цветовую гамму для машин такси — белый и черный. Другие цвета запрещены. Но если раньше это условие не всегда соблюдали, то с 1 сентября оно станет обязательным для всех.