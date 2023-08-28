Какие машины больше всего интересуют похитителей

В нынешнем году автоворы наиболее охотно угоняли автомобили южнокорейских Hyundai и Kia, интерес к которым не угасает, а также японские Toyota. Привлекают воров и модели отечественного ВАЗа, сказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов. В дорогом сегменте злоумышленники предпочитают более молодые машины в возрасте до трех лет, в массовом — до пяти лет.

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Наиболее популярны среди «корейцев» — Kia Rio, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento. Несмотря на качественную сборку, защита от воров у этих автомобилей слабая, отметил Ефремов. И это касается не только экземпляров, выпущенных либо завезенных в Россию: ранее из-за уязвимости моделей на Hyundai и Kia подали в суд власти США.

Также в лидерах по угонам — Toyota RAV4, Camry и российские Lada Granta и Largus.

Что касается премиума, то здесь «спросом» пользуются европейские машины Mercedes-Benz и BMW, а также японские Lexus и Infiniti. Обычно их похищают под конкретный заказ.

По данным другой страховой компании, СК «Согласие», Hyundai также принадлежит первое место в рейтинге самых угоняемых машин. Но модели другие — это Creta, Solaris и Tucson. Также там фиксировали угоны Mitsubishi Outlander и Kia Sportage. В «АльфаСтраховании» же сообщили о частых похищениях Kia K5.