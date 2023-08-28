Необходимо регулировать связанный с арендой электросамокатов бизнес, но не запрещать его, считает депутат Государственной Думы Джамаладин Гасанов ("Единая Россия").

"Не все вопросы можно решить запретами, это ограничит развитие малого электротранспорта в России - безусловно экологичного и экономичного. Считаю, что необходимо провести дополнительную экспертизу вопроса и найти пути регулирования их движения. К примеру, надо выделить зоны, где самокатами пользоваться нельзя: на пешеходных улицах и набережных, где много людей", - сказал Гасанов "Российской газете".

По его мнению, статистика аварийности с участием СИМ говорит о том, что эта отрасль нуждается в дополнительном регулировании.

"Необходимо регулировать это направление бизнеса и не запрещать его. Нужны дополнения и правила дорожного движения, в целом регулирующие эту отрасль", - подчеркнул парламентарий.

В свою очередь, депутат Госдумы Владимир Сипягин (ЛДПР) разделяет точку зрения коллег, которые предлагают запретить электросамокатам передвигаться по тротуарам.

"Необходимо на законодательном уровне ужесточить требования к владельцам СИМ и предложить власти ввести временно мораторий на передвижение электросамокатов по тротуарам и пешеходным переходам. Пусть делают им дополнительную дорожку", - заявил он.

Ранее сотрудники Научного центра безопасности дорожного движения МВД России подготовили обзор дорожно-транспортных происшествий в России за первую половину 2023 года. Согласно этим данным, число аварий с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности выросло почти втрое.