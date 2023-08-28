Забастовка рабочих Hyundai приведет к перебоям поставок автомобилей

Информационное агентство Reuters сообщило, что сотрудники, состоящие в профсоюзе, получили официальное разрешение на стачку от Национальной комиссии по трудовым отношениям. Если рабочие не изменят решение, грядущая забастовка, связанная с низкими доходами, станет первой за последние пять лет в Южной Корее.

© Motor.ru

Национальная комиссия по трудовым отношениям приняла претензии рабочих Hyundai Motor. Специалисты разрешили сотрудниками провести официальную забастовку на заводах автопроизводителя. Комиссия признала, что в позициях руководства Hyundai и профсоюза есть большие различия.

Грядущая акция, связанная с недовольством заработной платы, может стать первой за последние пять лет. Ожидается, что забастовка нанесет компании Hyundai ущерб около триллиона вон (примерно 71,5 миллиардов рублей по текущему курсу). Кроме того, стачка неминуемо приведет к нарушениям поставок автомобилей южнокорейской марки.