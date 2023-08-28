Причиной пожара на сухогрузе Fremantle Highway могли быть вовсе не электрокары

В ходе расследования появились новые данные, которые указывают на то, что демонизация электромобилей как основной причины трагического пожара на судне не оправдана.

© скриншот видео youtube.com

В конце июля близ берегов Нидерландов загорелось судно Fremantle Highway, которое перевозило около 3,8 тысячи автомобилей. В результате погиб один член экипажа, уничтожена часть груза. Предварительной причиной возгорания называли замыкание в одном из транспортируемых электромобилей (на борту их было примерно 500 единиц). Теперь же, после того как корабль отбуксировали в порт, где его осмотрели эксперты, ситуация не выглядит такой уж однозначной.

Питер Бердовски, генеральный директор Boskalis Salvage Company (специализируется на спасении кораблей), сообщил, что тысяча автомобилей находятся в удовлетворительном состоянии и могут передвигаться, в их числе - полтысячи электрокаров. Они находились на четырёх нижних палубах, которые не так сильно пострадали от огня, как это случилось с остальными площадками. Доступ к ним затруднён из-за того, что температура огня была такой, что сплавила части машин и корабля воедино.