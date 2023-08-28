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Причиной пожара на сухогрузе Fremantle Highway могли быть вовсе не электрокары

В ходе расследования появились новые данные, которые указывают на то, что демонизация электромобилей как основной причины трагического пожара на судне не оправдана.

Причиной пожара на сухогрузе Fremantle Highway могли быть вовсе не электрокары
© скриншот видео youtube.com

В конце июля близ берегов Нидерландов загорелось судно Fremantle Highway, которое перевозило около 3,8 тысячи автомобилей. В результате погиб один член экипажа, уничтожена часть груза. Предварительной причиной возгорания называли замыкание в одном из транспортируемых электромобилей (на борту их было примерно 500 единиц). Теперь же, после того как корабль отбуксировали в порт, где его осмотрели эксперты, ситуация не выглядит такой уж однозначной.

Питер Бердовски, генеральный директор Boskalis Salvage Company (специализируется на спасении кораблей), сообщил, что тысяча автомобилей находятся в удовлетворительном состоянии и могут передвигаться, в их числе - полтысячи электрокаров. Они находились на четырёх нижних палубах, которые не так сильно пострадали от огня, как это случилось с остальными площадками. Доступ к ним затруднён из-за того, что температура огня была такой, что сплавила части машин и корабля воедино.

Пока эксперты действуют крайне осторожно, опасаясь спровоцировать новое возгорание. Из резервуаров Fremantle Highway планируют откачать всю "горючку", после чего представители автопроизводственных компаний, включая Volkswagen, Mercedes и BMW приступят к осмотру того, что осталось от их моделей. После этого они вынесут вердикт о возможности восстановления того или иного транспортного средства.