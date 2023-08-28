«Москвич» разрабатывает автомобиль на газу
«Москвич» планирует выпустить автомобиль на газомоторном топливе. Как сообщает ТАСС со ссылкой на замгендиректора по продажам «Газпром газомоторное топливо» Дениса Сафонова, «Москвич» может представить модель, работающую на метане. Стоит отметить, что в самом «Москвиче» о такой машине прежде не упоминали. Сафонов же утверждает, что новинку покажут «в ближайшее время». По его словам, установка газобалонного оборудования «должна быть доступна российским потребителям как дополнительная опция».
Представитель «Газпрома» заявил, что «все базовое оборудование для установки есть уже, ничего не нужно закупать». «А мы, соответственно, как "Газпром газомоторное топливо", готовы в этом моменте помочь и поддержать», — добавил он. О какой именно модели «Москвича» шла речь, он не утончил.
На сегодняшний день «Москвич» выпускает две модели, кроссоверы «Москвич 3» и «Москвич 3е» — первый оснащается бензиновым мотором объемом 1,5 литра, а второй — электрической силовой установкой. Логично предположить, что газобаллонное оборудование могут предложить в качестве опции для «Москвича 3» либо некой другой модели.
В ближайшие месяцы на конвейер столичного завода встанет лифтбек «Москвич 6» (он же китайский JAC A5 Plus). Следом появится «Москвич 5» на базе Sehol X6, за ним — «Москвич 2», основой для которого, предположительно, станет JAC S3 Pro, и «Москвич 8» (JAC S7). Ни для одной из них газобаллонное оборудование до сих пор не заявлялось.