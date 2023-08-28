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Alfa Romeo представит спорткар за $1 млн 30 августа

Итальянская копания Alfa Romeo распространила новое изображение спортивного автомобиля, который будет представлен 30 августа. Как сообщает motor1com, модель получит название 33 или 6C.

Alfa Romeo опубликовала второе изображение нового спорткара
© Alfa Romeo

Четыре красных огня на тизерном изображении могут указывать на то, что это фотография задних фонарей автомобиля. Ранее компания публиковала изображение салона машины, на котором можно было увидеть руль.

По предварительным данным, мощность двигателя спорткара составит 800 л.с. Всего будет произведено 33 экземпляра новинки. При этом все они уже выкуплены будущими владельцами.

Стоимость новой модели от Alfa Romeo составит $1 млн, что в пять раз дороже, чем ее предполагаемый конкурент Maserati MC20.

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