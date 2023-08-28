КамАЗ начал испытания грузовика «Арктика»

Российский производитель КамАЗ приступил к испытаниям нового внедорожного грузовика «Арктика», который показали впервые три года назад. Это тяжелый грузовик для Крайнего Севера, оборудованный метровыми шинами низкого давления и ломающейся рамой.

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На грузовике «Арктика» установлены шины шириной один метр и радиусом 86 сантиметров. Также у машины шарнирно-сочлененная рама. Таким образом грузовик «Арктика» поворачивает не за счет поворота колес, а за счет излома рамы.

Южный автомобиль