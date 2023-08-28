КамАЗ начал испытания грузовика «Арктика» с метровыми шинами и ломающейся рамой
Российский производитель КамАЗ приступил к испытаниям нового внедорожного грузовика «Арктика», который показали впервые три года назад. Это тяжелый грузовик для Крайнего Севера, оборудованный метровыми шинами низкого давления и ломающейся рамой.
На грузовике «Арктика» установлены шины шириной один метр и радиусом 86 сантиметров. Также у машины шарнирно-сочлененная рама. Таким образом грузовик «Арктика» поворачивает не за счет поворота колес, а за счет излома рамы.
Существует две модификации «Арктики»: трехосная с колесной формулой 6x6 и четырехосная с колесной формулой 8x8. На выбор предлагаются двигатели V8 и обычная рядная шестерка. С моторами работает только автоматическая коробка передач. Также у «Арктики» есть краново-манипуляторная установка, которая необходима для загрузки и разгрузки кузова или для замены колеса.