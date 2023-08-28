На дороге к Черному морю образовались многокилометровые пробки

Многокилометровые пробки образовались на трассах в Краснодарском крае вечером 28 августа. Об этом сообщает издание «Блокнот».

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По имеющейся информации, скопления машин зафиксировали на трассах М-4 «Дон» и А-147 по направлению к Черному морю. При этом в некоторых случаях длина автомобильных заторов достигает 50 км, говорится в публикации.

«Пробки тянутся вдоль всего Черноморского побережья, начиная от Сочи», — уточнило издание.

Как указано в материале, наиболее протяженные очереди из машин образовались между поселком Молдаванское и городом Горячий Ключ.

Также издание отметило, что пробки начали собираться на дорогах региона 25 августа. На следующий день туристы еще могли без проблем доехать до курортов Краснодарского края, однако всего за сутки ситуация изменилась.

В августе Ассоциация туристических операторов РФ (АТОР) сообщила, что отправляющимся на отдых россиянами начали предлагать безалкогольный all inclusive в Турции.