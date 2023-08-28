GAC опубликовал изображение нового минивэна

Китайский автопроизводитель GAC опубликовал официальное изображение нового минивэна GAC Trumpchi E8. Как сообщает autohome.com.cn, выпуск автомобилей начнется в конце 2023 года.

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GAC Trumpchi E8 представляет собой однообъемный минивэн с трапециевидной решеткой радиатора, узкими светодиодными фарами и трехрядным салоном.