В России выпустили первые «заряженные» Lada Granta Sport

Компания Lada Sport построила первые тестовые экземпляры Granta Sport. О сборке пилотных образцов сообщило издание «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу АвтоВАЗа. Помимо 122-сильного двигателя, новая модификация самого популярного в стране автомобиля отличается дизайном кузова с фирменными красными акцентами, некоторыми техническими решениями, а также отделкой интерьера.

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Lada Granta Sport получила 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 122 лошадиные силы. Кроме того, «заряженный» лифтбек отличается заниженной подвеской, оригинальными колесами с дисковыми тормозами и красной прострочкой в салоне. «Подогретая» версия станет самой мощной моделью в семействе «Гранта».

Классическая Lada Granta с начала года разошлась тиражом в 110 320 экземпляров, что в 7,2 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Минимальная стоимость модели составляет 692 300 рублей. При этом АвтоВАЗ обещает сохранить цену «бюджетника» на уровне 700 000 рублей.