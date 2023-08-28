Whoosh осенью начнет внедрять алгоритм определения поездок вдвоем на одном самокате
Кикшеринговый сервис Whoosh этой осенью начнет внедрять алгоритм определения поездок вдвоем на одном электросамокате. При первом обнаружении такой поездки пользователь получит предупреждение, а во второй раз клиенту грозят штраф и блокировка аккаунта. Об этом сообщил генеральный директор компании Дмитрий Чуйко в ходе прямого эфира на YouTube-канале Market Power.
"Мы в прошлом году начали делать технологию определения поездок вдвоем и существенно усовершенствовали ее в этом году. <...> Я думаю, что этой осенью этот алгоритм пойдет уже в продакшн, и мы начнем такие поездки идентифицировать с достаточно высокой точностью", - рассказал Чуйко.
Он отметил, что при первом нарушении компания будет информировать пользователя о запрете поездок вдвоем, при втором - штрафовать и блокировать аккаунт клиента.
Кикшеринговый сервис Whoosh разработал и начал тестировать алгоритмы для определения поездок сразу двух людей на одном самокате, которые запрещены правилами сервиса ввиду безопасности, в августе 2022 года.