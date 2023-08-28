Whoosh осенью начнет внедрять алгоритм определения поездок вдвоем на одном самокате

"Мы в прошлом году начали делать технологию определения поездок вдвоем и существенно усовершенствовали ее в этом году. <...> Я думаю, что этой осенью этот алгоритм пойдет уже в продакшн, и мы начнем такие поездки идентифицировать с достаточно высокой точностью", - рассказал Чуйко.