В Москве задержали сбившего шестилетнего ребенка самокатчика

Полицейские в Москве задержали водителя самоката, которые ранее наехал на шестилетнего ребенка. Об этом в понедельник, 28 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного МВД.

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Правоохранителям удалось установить личность задержанного. Им оказался 28-летний приезжий. На данный момент молодой человек доставлен в территориальный отдел полиции для выяснения всех обстоятельств правонарушения. В органы обратилась мама пострадавшего ребенка, заявив о наезде.

ДТП, о котором идет речь, произошло днем в районе Зюзино. По словам матери мальчика, курьер сбил ребенка, остановился, чтобы поправить сумку, и уехал. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Позднее столичная прокуратура опубликовала видеозапись, на которой зафиксирован момент инцидента. На записи видно, как мужчина с большой сумкой для продуктов передвигается по пешеходной парковой зоне.