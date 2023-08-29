Дорожную сеть Подмосковья подготовили к учебному году

Как пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик , слова которого приводит пресс-служба, обследовано и приведено в норматив почти 1,7 тыс. переходов вблизи образовательных учреждений – они соответствуют нормам безопасности, здесь есть разметка, искусственные неровности, ограждения и соответствующее снижение скоростного режима для комфортного и безопасного передвижения учащихся.

Уточняется, что в этом году реализовали больший объем работ по подготовке к 1 сентября – специалисты заменили около 470 знаков, установили 122 новых светофоров и 124 искусственные неровности. Также завершили ремонт порядка 145 км покрытия на дорогах у школ, колледжей, техникумов, гимназий и других образовательных учреждений – например, на ул. Гагарина в Орехово-Зуево, ул. Индустриальная в Подольске, ул. Весенняя и Спирина в Коломне и других. Для комфортного и безопасного передвижения учащихся обустроили новые тротуары – например, в Пушкино к школе №2 – по ул. Школьной в Софрино, к школе №1 – на Некрасовском проезде. Завершается строительство тротуара к новой школе №3 в Волоколамске, а также тротуара с велодорожкой к лицею по ул. Ленина в Лобне.