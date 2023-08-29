Дорожную сеть Подмосковья подготовили к учебному году
Дорожная сеть Московской области готова к учебному году, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В Московской области завершили подготовку дорожной сети к началу учебного года. На дорогах рядом с образовательными учреждениями привели в нормативное состояние пешеходные переходы и тротуары: обновили разметку, заменили дорожные знаки, отремонтировали тротуары, где необходимо установили светофоры и искусственные неровности», – говорится в сообщении.
Как пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, слова которого приводит пресс-служба, обследовано и приведено в норматив почти 1,7 тыс. переходов вблизи образовательных учреждений – они соответствуют нормам безопасности, здесь есть разметка, искусственные неровности, ограждения и соответствующее снижение скоростного режима для комфортного и безопасного передвижения учащихся.
«Также к новому учебному году дорожники завершили обустройство 15 км тротуаров и отремонтировали покрытие на 43 участках региональных дорог, ведущих к образовательным учреждениям», – отметил он.
Уточняется, что в этом году реализовали больший объем работ по подготовке к 1 сентября – специалисты заменили около 470 знаков, установили 122 новых светофоров и 124 искусственные неровности. Также завершили ремонт порядка 145 км покрытия на дорогах у школ, колледжей, техникумов, гимназий и других образовательных учреждений – например, на ул. Гагарина в Орехово-Зуево, ул. Индустриальная в Подольске, ул. Весенняя и Спирина в Коломне и других. Для комфортного и безопасного передвижения учащихся обустроили новые тротуары – например, в Пушкино к школе №2 – по ул. Школьной в Софрино, к школе №1 – на Некрасовском проезде. Завершается строительство тротуара к новой школе №3 в Волоколамске, а также тротуара с велодорожкой к лицею по ул. Ленина в Лобне.
В пресс-службе добавили, что к 1 сентября в рамках содержания дорожной сети проверят и приведут в порядок остановочные пункты.
Ранее портал «Подмосковье сегодня» сообщил о том, что в Московской области к 1 сентября приняли уже 95% образовательных организаций.