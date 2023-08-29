В российских автосалонах начались продажи кроссоверов Hyundai ix35

В автосалонах России в продаже появились новые кроссоверы марки Hyundai. Модель ix35 оценивается в минимальную сумму от 2 900 000 рублей.

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Новый паркетник Hyundai ix35 появился у дилеров в России. Автомобили продают сразу в нескольких крупных городах. Стоимость находится в пределах 2 900 000 - 3 580 000 рублей.

Кроссоверы можно приобрести у дилеров в разных исполнениях. Базовым считается то, в котором предусматривается двигатель рабочим объемом 2 литра производительностью 160 л.с. В паре с таким мотором функционирует шестиступенчатая автоматическая КПП. Еще один вариант - кроссовер Hyundai ix35 с турбированным двигателем на 1.4 литра мощностью 140 л.с. В паре с таким агрегатом функционирует роботизированная трансмиссия из-за большого крутящего момента.

Автомобиль во всех исполнениях оснащается колесами R18. Салон получил отделку кожей. В списке опций заявлено современное головное устройство, камера заднего вида и возможность подключения к смартфону. У некоторых кроссоверов предусматривается выбор режима движения.

Длина кузова автомобиля составляет 4.5 метра, а колесная база равна 264 см. Дорожный просвет соответствует классу паркетников - 16.3 см. По габаритам данная модель немного крупнее популярного Hyundai Creta.

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Напомним, что модели компании Hyundai не представлены в России официально. Автомобили, которые есть в продаже у дилеров, поставляются по схеме параллельного импорта. Происхождение машин не уточняется. Приобрести автомобили можно у дилеров в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодаре и Воронеже.