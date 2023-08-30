В Россию привезли новый кроссовер Haval Xialong Max с тремя моторами

На рынке России стал доступен новый кроссовер марки Haval. Модель Xiaolong Max имеет отличительные особенности по технической части.

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У автодилеров России можно приобрести новый кроссовер Haval Xiaolong Max, стоимость которого начинается от 3 799 000 рублей. Поставкой автомобилей занимается один из автоцентров.

Импортированные машины оснащены двигателем внутреннего сгорания мощностью 116 л.с., который работает в паре с двумя электромоторами. Первый находится на передней оси и выдает 95 л.с. Второй двигатель отвечает за заднюю ось и развивает 204 л.с.

Длина кузова кроссовера составляет 475.8 см, высота - 189.5 см, а ширина - 172.5 см. Колесная база равна 280 см. Автомобиль получил безрамочную решетку радиатора, V-образную оптику и прочную бамперную группу. Кроме того, в конструкции предусматривается спойлер и дополнительный стоп-сигнал.

В салоне используется двухцветное оформление и три дисплея. Электронная панель приборов имеет диагональ 12.3 дюйма. Такой же экран установлен по центру передней панели. Есть дополнительный дисплей для пассажира переднего ряда.