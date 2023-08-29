Renault анонсировала новый городской кроссовер для всех рынков

Компания Renault раскрыла карты: новый городской кроссовер назвали Kardian. Важно, что это не просто локальная новинка, а глобальная модель. Другими словами, Renault Kardian будет представлен во всех регионах присутствия бренда.

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Что известно о новом Renault Kardian. Официально заявлено, что кроссовер относится к сегменту B. Не исключено, что речь идёт о том самом "паркетнике", выросшем из Dacia Sandero Stepway. Новинка займёт нишу между Duster и кросс-версией "Сандеро". Если это действительно так, то в основе "Кардиана" лежит платформа CMF-B - та самая, на которой АвтоВАЗ создаёт Lada Iskra.

Основным двигателем может стать литровая турботройка TCe 90. В Европе, скорее всего, модель также предложат с гибридной трансмиссией, дебютировавшей на Dacia Jogger.