Юристы предупредили о новом правовом риске при покупке автомобиля

Юристы предупредили покупателей машин о новом правовом риске: продавец может оказаться самозванцем, тайком переписавшим автомобиль на себя. Увы, сегодня такое возможно. После того как появится настоящий владелец, машину у покупателя заберут. Прецеденты уже есть.

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Как рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области, недавно был осужден гражданин, продавший машину сестры.

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"Судом установлено, что в 2021 году сестра осужденного купила автомобиль "Мерседес Бенц" и разрешила пользоваться им своему 51-летнему брату Владимиру С., - рассказывают в пресс-службе. - Тот, не ставя в известность собственника автомобиля, воспользовавшись услугой составления договора купли-продажи в г. Москве, предоставив необходимые документы, получил три экземпляра договора купли-продажи".

Затем гражданин приложил на оконное стекло паспорт транспортного средства, обвел подпись собственника автомобиля в графе "продавец" договора и поставил свою - в графе "покупатель", оформив договор на приобретение транспортного средства на свое имя.

"Подложные документы он предоставил в ГИБДД для постановки автомобиля на учет. Спустя время Владимир продал автомобиль другому лицу за 200 тыс. рублей", - продолжают в пресс-службе.

В итоге гражданин был признан виновным в подделке договора купли-продажи и использовании подложного документа. При этом от наказания его освободили по истечении срока давности.

"За покупателем автомобиля признано право на удовлетворение материального ущерба в уплаченной им сумме в порядке гражданского судопроизводства",- рассказали в суде.

Иными словами, машину у покупателя забрали. Но есть утешение: он может попытаться через суд вернуть свои деньги. Суд, безусловно, примет решение в его пользу. А как быстро осужденный обманщик сможет погасить свой долг, это уже другой вопрос.

"Нельзя сказать, что такие ситуации могут стать массовыми, но да, по сути это новый риск, - говорит адвокат Вячеслав Голенев. - Поэтому при сделках следует проявлять особую внимательность".