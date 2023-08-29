Продажи легковых автомобилей в РФ почти вернулись к уровню 2021 года

Спрос на легковые автомобили в России остается высоким, несмотря на рост их стоимости. Об этом сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, в августе 2023 года на российском рынке может быть продано 107 тыс. машин, что всего на 10 тыс. ниже, чем в последнем месяце лета докризисного 2021 года.

Отмечается, что в последнюю неделю августа 23 года россияне купили 23,8 тыс. легковых автомобилей, что на 6% больше, чем неделей ранее. При этом в начале месяца увеличился спрос на машины на фоне ожиданий повышения цен из-за ослабления рубля и роста утильсбора. Тогда дилеры продали 28,9 тыс. автомобилей. Затем продажи снизились, но остались выше прошлогодних показателей.

Также стало известно, что ввоз подержанных легковых автомобилей в Россию в июне — июле 2023 года увеличился на 181,1% по сравнению с таким же периодом 2022 года. Покупательский интерес к машинам с пробегом за год вырос на 81,2%. Средняя стоимость ввезенного автомобиля составляет 1,9 млн рублей.