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Обыкновенный кросс: новые и модернизированные кроссоверы и внедорожники

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Hyundai Santa Fe. В новом поколении кроссовер стал крупнее и получил «внедорожную» версию XRT, но лишился дизельного двигателя. 
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2,5-литровый «атмосферник» (194 лошадиные силы и 246 Нм) сочетается с восьмиступенчатым «автоматом», а наддувный агрегат аналогичного объёма (281 л. с. и 422 Нм) совмещён с восьмидиапазонным «роботом». 
© Motor.ru
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Кроме того, предусмотрены гибридные установки с 1,6-литровым турбодвигателем и шестиступенчатым «автоматом», в который встроен электромотор. Сначала выйдет обычный гибрид, а позднее появится подзаряжаемый с более ёмкой батареей. 
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Mitsubishi Xforce. Доступный вседорожник для небогатых стран пришёл на смену модели ASX. 
© Motor.ru

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Новинка получила клиренс 222 миллиметра, систему выбора режимов езды и функцию Active Yaw Control (AYC), которая позволяет управлять вектором тяги с помощью тормозов. 
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1,5-литровый 105-сильный «атмосферник» сочетается с вариатором и передним приводом. Продажи начнутся в ноябре. 
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Toyota Land Cruiser Prado. В шестом поколении внедорожник обрёл два варианта ретродизайна и утилитарные исполнения. 
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В составе гибридной установки iForce Max 2,4-литровая бензиновая «турбочетвёрка» сочетается с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, в которую интегрирован электромотор. Максимальная отдача — 331 лошадиная сила и 630 Нм. 
© Motor.ru
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Бензиновый наддувный агрегат аналогичного объёма выдаёт 281 силу и 430 Нм, а 2,8-литровый дизель развивает 204 л. с. и 500 Нм. В некоторых странах предложат бензиновый 2,7-литровый «атмосферник» (163 л. с. и 246 Нм) в паре с шестиступенчатым «автоматом». 
© Motor.ru

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Kia Sorento. В Южной Корее дебютировал обновлённый кроссовер четвёртого поколения: он изменился в соответствии с фирменным стилем Opposites United. 
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Линейка моторов зависит от рынка. В нее входят 2,2-литровый 194-сильный дизель и бензиновый двигатель объёмом 2,5 литра на 281 л. с. 
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Кроме того, доступна гибридная система с 1,6-литровой «турбочетвёркой» мощностью 180 л. с. и 60-сильным электромотором. «Робот» с двумя сцеплениями безальтернативен, но тип привод можно выбрать — передний или полный. 
© Motor.ru
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Toyota Grand Highlander. Началась сборка нового кроссовера: это не удлинённая версия стандартного Highlander, а самостоятельная модель для американского рынка. 
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В США предложат 269-сильный бензиновый турбодвигатель объёмом 2,4 литра в паре с восьмиступенчатым «автоматом» и два гибрида. 
© Motor.ru

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Один — с 246-сильной установкой на основе 2,5-литрового «атмосферника», другой — с «турбочетвёркой» на 2,4 литра и электромотором: общая отдача — 367 сил. 
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Chevrolet Traverse. Кроссовер перешёл в третье поколение, получив иную внешность и внедорожную версию Z71. У неё расширена колея, а дорожный просвет увеличен на два с половиной сантиметра. 
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Кроме того, появились покрышки для бездорожья, 18-дюймовые колёса, амортизаторы с гидравлическим управлением и режим Terrain Mode, а также бампер с алюминиевой защитой и красными проушинами для буксировки. 
© Motor.ru
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2,5-литровая «четвёрка» с наддувом развивает 315 лошадиных сил и 430 Нм. Коробка передач — восьмиступенчатый «автомат», привод полный. 
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Hyundai Exter. Новинка оказалась самым доступным кроссовером фирмы на индийском рынке. Платформой поделился хэтчбек Grand i10 Nios. Длина вседорожника составляет всего 3,8 метра, колёсная база — 2,45 метра, клиренс — 185 миллиметров. 
© Motor.ru

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Обещаны шесть подушек безопасности, АБС, кондиционер и виртуальные приборы. В более дорогих исполнениях заявлены мультимедиасистема с восьмидюймовым дисплеем, круиз-контроль, люк, камера заднего вида, климатическая установка и видеорегистратор. 
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1,2-литровый мотор в бензиновой модификации выдаёт 83 лошадиные силы, в битопливной — 69 л. с. В первом случае он сочетается с «роботом», во втором — с «механикой». Привод — исключительно передний. 
© Motor.ru

    Сегмент кроссоверов по-прежнему остаётся одним из ключевых на автомобильном рынке. Неудивительно, что именно подобные модели становятся главными новинками для большинства производителей. Впрочем, на «настоящие» вездеходы тоже сохраняется высокий спрос. Только за последние недели дебютировало несколько интересных машин из разных стран. Это недорогие вседорожники для развивающихся рынков, очередное поколение японской легенды, обновлённая версия хорошо знакомого россиянам автомобиля и не только.

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