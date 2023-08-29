Кроме того, предусмотрены гибридные установки с 1,6-литровым турбодвигателем и шестиступенчатым «автоматом», в который встроен электромотор. Сначала выйдет обычный гибрид, а позднее появится подзаряжаемый с более ёмкой батареей.