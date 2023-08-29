Обыкновенный кросс: новые и модернизированные кроссоверы и внедорожники
Сегмент кроссоверов по-прежнему остаётся одним из ключевых на автомобильном рынке. Неудивительно, что именно подобные модели становятся главными новинками для большинства производителей. Впрочем, на «настоящие» вездеходы тоже сохраняется высокий спрос. Только за последние недели дебютировало несколько интересных машин из разных стран. Это недорогие вседорожники для развивающихся рынков, очередное поколение японской легенды, обновлённая версия хорошо знакомого россиянам автомобиля и не только.
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