Tesla тестирует "обертку" для Cybertruck

Tesla Cybertruck с оберткой Toyota Tundra снова бросает вызов массовым пикапам
Tesla Cybertruck отличается ошеломляющим набором уникальных дизайнерских решений, включая корпус из нержавеющей стали. Поскольку Tesla не желает красить этот кузов, она тестирует пленку в качестве альтернативы, и сейчас она делает это с кузовом, похожим на Toyota Tundra. В результате получается два разных массовых грузовика, которые Tesla использовала в качестве оберток, и теперь нам интересно, когда появятся остальные.
Эта новая упаковка в стиле Toyota Tundra, впервые замеченная в Калифорнии ребятами из TeslaCybertruckOwnersClub, может служить нескольким целям. Во-первых, это способ привлечь больше внимания, поскольку проводится прямое сравнение двух звукоснимателей. Во-вторых, это дает Tesla возможность проверить свои навыки упаковки на пикапе, который не будет доступен с другими цветами окраски.
Вместо этого гендиректор Илон Маск еще в 2020 году заявил, что «вы сможете обернуть его в любой цвет или узор». Это кажется явным свидетельством того, что команда Маска работает над этим аспектом пакета продаж Cybertruck. Хотя панели кузова из нержавеющей стали должны стать отличительной чертой Cybertruck, у них есть несколько недостатков.
Во-первых, их, очевидно, достаточно легко поцарапать, поэтому Tesla планирует включить в комплект для полировки кузова. Упаковка панелей может защитить их и дать владельцам возможность получить не просто серебристый цвет или рисунок. Ранее в этом году один из них заметили в чем-то явно напоминающем Ford F-150. В то время было неясно, почему Tesla выбрала именно этот пикап. Марка не только придерживалась конкурирующих брендов пикапов. В июле фотошпионы увидели темный камуфляж, а в июне этого года появился городской камуфляж.