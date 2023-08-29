Tesla тестирует "обертку" для Cybertruck

Tesla Cybertruck отличается ошеломляющим набором уникальных дизайнерских решений, включая корпус из нержавеющей стали. Поскольку Tesla не желает красить этот кузов, она тестирует пленку в качестве альтернативы, и сейчас она делает это с кузовом, похожим на Toyota Tundra. В результате получается два разных массовых грузовика, которые Tesla использовала в качестве оберток, и теперь нам интересно, когда появятся остальные.

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Эта новая упаковка в стиле Toyota Tundra, впервые замеченная в Калифорнии ребятами из TeslaCybertruckOwnersClub, может служить нескольким целям. Во-первых, это способ привлечь больше внимания, поскольку проводится прямое сравнение двух звукоснимателей. Во-вторых, это дает Tesla возможность проверить свои навыки упаковки на пикапе, который не будет доступен с другими цветами окраски.

Вместо этого гендиректор Илон Маск еще в 2020 году заявил, что «вы сможете обернуть его в любой цвет или узор». Это кажется явным свидетельством того, что команда Маска работает над этим аспектом пакета продаж Cybertruck. Хотя панели кузова из нержавеющей стали должны стать отличительной чертой Cybertruck, у них есть несколько недостатков.