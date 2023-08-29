Владелец Model Y нашел трещины в подвеске электрокара

Повышение объёмов производства почти всегда приводит к снижению контроля качества. Эту тенденцию раз за разом доказывает Tesla. Казалось бы, это вначале не было опыта и были промахи - конструкторские, недочёты в сборке, но теперь, когда компания стала гигантом автоиндустрии, такое выглядит довольно странно.

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Традиционно история с вопиющим случаем брака электрокара Tesla распространяется в соцсетях - это, похоже, единственный действенный способ заставить компанию отреагировать на случившееся.

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Низар Камель обнаружил трещину в передней подвеске Model Y в мае, когда проверял, есть ли у него другая проблема, на которую указывают владельцы модели, - наличие крышки бачка с тормозной жидкостью. Да, такое встречается нередко, а для того, чтобы проверить это, потребуется время и терпение, так как бачок спрятан за пластиковой накладкой. С тормозным бачком всё было хорошо, а вот трещины вокруг подрамника подвески, мягко говоря, обескуражили.

Небольшая ремарка: "Тесла" применяет метод гигалитья, которая подразумевает отливку комплекса элементов за раз, а не отдельными частями, которые затем свариваются воедино. Этот метод быстрее и дешевле, но, как видим, может иметь повышенный процент брака.

Камель рассказывает, что просто не мог подумать, что такое может случиться. Он уверяет, что его автомобиль не был участником ДТП.

До сих пор Tesla Model Y Низара Камеля не отремонтирована. Правда, не совсем понятно, как в таком случае осуществлять ремонт: вряд ли владелец согласиться просто на сварку, хотя бы потому, что это очень сильно повлияет на ликвидность электромобиля на "вторичке". Во-вторых, никто не может дать гарантии, что нет других, пока ещё скрытых дефектов, которые могут быть выявлены в процессе дальнейшей эксплуатации.

Камель считает, что к его проблеме в сервисном центре относятся недостаточно серьёзно. Менеджер, проконсультировавшись с инженерами, пытается уверить его, что управлять автомобилем безопасно. Но это всё слова, без каких-либо подтверждений на бумаге.

Пока неизвестно, чем закончится вся эта история, но выход, как видится, один: Tesla должна поменять автомобиль или же вернуть клиенту уплаченную за машину сумму.