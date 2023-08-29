Volkswagen анонсировал особенный автомобиль

Германский автопроизводитель Volkswagen снова дразнит своих поклонников, предлагая им загадочный тизер нового автомобиля. На этот раз, как пишет SPEEDME.RU, фанатам марки предлагают взглянуть на белого кролика, который, как утверждается, является частью таинственной модели.

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Представители Volkswagen говорят, что их новый автомобиль будет особенным и будет работать на совершенно новых технологиях, которые еще не были представлены на рынке. Они также обещают раскрыть больше информации о модели через шесть дней.