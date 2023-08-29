В России выставили на продажу останки спорткара Acura NSX
В России продают спорткар Acura NSX, выпущенный более 20 лет назад. Соответствующее объявление появилось на Авто.ру.
Однако это не полноценный автомобиль, а его останки после серьезного ДТП. Стоимость машины составляет 2 миллиона рублей.
Из описания следует, что спорткар ввезли в Россию из США, но на учет ее не ставили. К тому моменту во владении автомобиль был год. Есть вероятность, что в страну машину импортировали уже с серьезными дефектами. Информации о том, почему автомобиль так и не был восстановлен, нет.
Судя по всему, Acura NSX перевернулась, когда попала в ДТП. При этом интерьер авария почти не затронула.
Также повреждения указывают на то, что подушки безопасности не сработали. При этом, по словам продавца, все агрегаты работают.
Заявленный пробег автомобиля - 35,7 тысячи километров с 2002 года.
Двухдверный спорткар оснащен двигателем объемом 3,2 литра и мощностью 294 л.с. Коробка передач механическая.
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