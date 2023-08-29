В России выставили на продажу останки спорткара Acura NSX

В России продают спорткар Acura NSX, выпущенный более 20 лет назад. Соответствующее объявление появилось на Авто.ру.

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Однако это не полноценный автомобиль, а его останки после серьезного ДТП. Стоимость машины составляет 2 миллиона рублей.

Из описания следует, что спорткар ввезли в Россию из США, но на учет ее не ставили. К тому моменту во владении автомобиль был год. Есть вероятность, что в страну машину импортировали уже с серьезными дефектами. Информации о том, почему автомобиль так и не был восстановлен, нет.

Судя по всему, Acura NSX перевернулась, когда попала в ДТП. При этом интерьер авария почти не затронула.

Авто.ру

Авто.ру

Авто.ру

Также повреждения указывают на то, что подушки безопасности не сработали. При этом, по словам продавца, все агрегаты работают.

Заявленный пробег автомобиля - 35,7 тысячи километров с 2002 года.

Двухдверный спорткар оснащен двигателем объемом 3,2 литра и мощностью 294 л.с. Коробка передач механическая.