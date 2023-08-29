В Китае дебютировал электрический кроссовер Kia EV5

Сначала был концепт-кар, потом появилась первая информация – и вот, наконец, электрический кроссовер KIA EV5 представили официально.

В общем, внешность уже была знакома: заостренные фары, прямоугольные фонари, отнесенная назад и наклонена третья стойка крыши. Напомним, габаритные размеры: общая длина превышает 4,6 м, колесная база достигла 2,75 м.

Электромобиль KIA EV5 построен на платформе E-GMP, которая подразумевает независимые подвески колес, задний или полный привод, аккумуляторы с напряжением до 800 вольт. Уже известно, что KIA EV5 получит первую версию с одним электродвигателем (160 кВт или 218 л.с.) и задним приводом.

А ещё будет железофосфатная батарея, которая обеспечит запас хода до 700 км на одном заряде. Однако когда будет версия с полным приводом и двумя электромоторами? Каков размер аккумулятора? Вот это неизвестно.

Зато есть фотографии салона. KIA EV5 получил переднюю панель с парой 12,3-дюймовых дисплеев, между которыми разместился ещё один дисплей – специально под климат-контроль. То есть: мы врезали дисплей в дисплей, чтобы ты мог смотреть ТВ, пока смотришь ТВ…

Также обратите внимание на то, как интересно переднее пассажирское сиденье огибает центральную консоль, создавая мягкий подлокотник. А сзади внимание привлекает плоский пол и багажник с отдельными полочками. Похоже, что электромобиль KIA EV5 станет настоящим королем практичности!