В Китае дебютировал электрический кроссовер Kia EV5
Сначала был концепт-кар, потом появилась первая информация – и вот, наконец, электрический кроссовер KIA EV5 представили официально.
В общем, внешность уже была знакома: заостренные фары, прямоугольные фонари, отнесенная назад и наклонена третья стойка крыши. Напомним, габаритные размеры: общая длина превышает 4,6 м, колесная база достигла 2,75 м.
Электромобиль KIA EV5 построен на платформе E-GMP, которая подразумевает независимые подвески колес, задний или полный привод, аккумуляторы с напряжением до 800 вольт. Уже известно, что KIA EV5 получит первую версию с одним электродвигателем (160 кВт или 218 л.с.) и задним приводом.
А ещё будет железофосфатная батарея, которая обеспечит запас хода до 700 км на одном заряде. Однако когда будет версия с полным приводом и двумя электромоторами? Каков размер аккумулятора? Вот это неизвестно.
Зато есть фотографии салона. KIA EV5 получил переднюю панель с парой 12,3-дюймовых дисплеев, между которыми разместился ещё один дисплей – специально под климат-контроль. То есть: мы врезали дисплей в дисплей, чтобы ты мог смотреть ТВ, пока смотришь ТВ…
Также обратите внимание на то, как интересно переднее пассажирское сиденье огибает центральную консоль, создавая мягкий подлокотник. А сзади внимание привлекает плоский пол и багажник с отдельными полочками. Похоже, что электромобиль KIA EV5 станет настоящим королем практичности!
Когда это произойдет? Уже скоро: полную информацию по электромобилю раскроют осенью текущего года. Старт продаж на китайском рынке (а именно там будет производиться KIA EV5) состоится также осенью. После этого электромобиль поедет на экспорт, то есть на других рынках его следует ожидать весной 2024 года.