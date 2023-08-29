Ford представил экстремальную модификацию Mustang Dark Horse R

Ford представил свою самую экстремальную на данный момент модификацию Mustang. Названный Dark Horse R, он предназначен исключительно для езды по гоночным трассам и имеет другую подвеску, двигатель и кабину.

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Автопроизводитель планирует запустить для владельцев автомобиля целую гоночную серию. Кубок Dark Horse Single-Make начнется в следующем году и будет включать в себя 12 соревнований на 6 гоночных трассах США.

Внешне Dark Horse R почти неотличим от дорожного Dark Horse, но нюансы выдают его. К ним относятся красные буксирные проушины, 19-дюймовые колеса, обутые в шины Michelin, и высокопроизводительная выхлопная система Borla. Внутри все чисто, есть каркас безопасности.