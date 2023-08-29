Какие кроссоверы и внедорожники с пробегом покупают россияне

Перечислены самые популярные кроссоверы и внедорожники с пробегом. На них приходится четверть всех продаж на вторичном рынке России: в июле было зарегистрировано 153 236 таких машин, что на 37 процентов больше, чем годом ранее. А с начала 2023 года россияне перекупили 965 270 подержанных SUV — рост почти на 40 процентов. Лидирует в этом сегменте по-прежнему классическая Lada Niva Legend, которая разошлась в количестве 8095 штук.

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Спрос на Lada Niva Legend увеличился на 13 процентов по сравнению с июлем 2022 года. На втором месте еще одна Нива — Chevrolet Niva с 5867 проданными на «вторичке» единицами и ростом на 13,5 процента. Замыкает первую тройку кроссовер Toyota RAV4, который выбрали 5128 человек (плюс 44 процента).

Далее в топе следуют Toyota Land Cruiser и Kia Sportage с результатами 4855 (плюс 36 процентов) и 4522 (плюс 43 процента) экземпляров соответственно.

Китайские кроссоверы пока заметно отстают, но постепенно появляются и на вторичном рынке. В июле результат всех марок составил всего 7613 единиц, что выше показателя июля-2022 на 62 процента.