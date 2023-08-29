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Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили спустя несколько минут

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация», освещающий ситуацию на мосту.

Движение по Крымскому мосту восстановлено
© © РИА Новости Крым

Несколькими минутами ранее сообщалось, что движение машин на мосту перекрыли. Водителей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, попросили не беспокоиться и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Причина остановки движения не уточнялась.

Утром 29 августа о затруднениях в проезде к досмотровым пунктам не сообщалось.

Движение машин приостанавливали в ночь на 29 августа, его восстановили спустя несколько минут.

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