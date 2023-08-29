Citroen показала изображение нового автомобиля

Citroen показала на тизере новый автомобиль
Citroen выпустил первое изображение автомобиля с батарейным питанием для стран Старого Света, который называется eC3 и, как ожидается, будет стоить менее 25 000 евро, когда он поступит в продажу в сентябре.
Возможно, вы слышали, что французский автопроизводитель выпускает одноименный хэтчбек для Индии, но на превью электромобиль для Европы выглядит кардинально иначе.
Однако единственное, что видно на фотографии, — это очертания кузова в стиле кроссовера с ДХО, похожими на те, что есть на Citroen Oli Concept. Хотя последний был пикапом, он, тем не менее, мог иметь некоторые общие черты дизайна с eC3.
Ходят слухи, что электромобиль для Европы будет поставляться с двумя двигателями на выбор: один мощностью 82 л.с., а другой мощностью 109 л.с. Согласно тем же неподтвержденным источникам, на выбор будут доступны два размера аккумуляторов, самый большой из которых обеспечит запас хода 300 км.