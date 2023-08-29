АвтоВАЗ возобновит выпуск автомобилей с двигателями Евро-5

«Экологический стандарт Евро-5 возвращается с двигателями на все семейство Lada Granta. А это значит, что седаны, лифтбеки, Cross и Drive Active получать двигателя мощностью 90 л. с. и 106 л. с.с Евро-5», – отмечает «АвтоВАЗ».