АвтоВАЗ возобновит выпуск автомобилей с двигателями Евро-5
Первой моделью, которая получит двигатель со стандартом Евро-5, станет Lada Granta.
«Экологический стандарт Евро-5 возвращается с двигателями на все семейство Lada Granta. А это значит, что седаны, лифтбеки, Cross и Drive Active получать двигателя мощностью 90 л. с. и 106 л. с.с Евро-5», – отмечает «АвтоВАЗ».
14 августа российский автобренд возобновил выпуск автомобилей семейства Lada Largus, а 29 июля АвтоВАЗ возобновил установку системы аварийного вызова ЭРА-ГЛОНАСС на автомобили.
ПроКроссовер.ру: главные новости