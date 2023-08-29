АвтоВАЗ возобновит выпуск автомобилей с двигателями Евро-5

Компания АвтоВАЗ сообщила о планах с 1 сентября возобновить производство автомобилей Lada Granta, оснащенных двигателями экологического стандарта «Евро-5».

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Автопроизводитель подчеркнул, что в связи с санкционными ограничениями в 2022 году АвтоВАЗу пришлось временно перейти на более низкий «Евро-2».

Компания также сообщила, что новые калибровки и блоки управления двигателей разработаны в России. И это, как уточнила она, укрепляет технологический суверенитет Lada.

Ранее директор PR-отдела автогиганта Сергей Ильинский заявил, что концерн АвтоВАЗ не планирует в ближайшее время повышать цены на базовые и бюджетные модели автомобилей.