Toyota 29 августа остановит работу всех своих заводов в Японии

Toyota приостановила работу своих заводов в Японии
Автопроизводитель Toyota Motor объявил о приостановке работы 14 своих заводов в Японии из-за сбоя системы. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Накануне из-за масштабного сбоя были остановлены 12 заводов компании. Сегодня приостановлена работа завода Мията в префектуре Фукуока и завода Daihatsu Motor Co. в Киото.
По данным автопроизводителя, ведется расследование инцидента, повлиявшего на работу заводов, которые не могут в настоящее время обрабатывать заказы на запчасти для автомобилей. Однако в компании считают, что проблема вряд ли вызвана кибератакой.
Сроки возобновления производства пока не называются.
В 2022 году компания Toyota также останавливала работу всех своих заводов в Японии «из-за кибератак» на одного из поставщиков. Осведомленные источники утверждали, что это решение было принято после того, как из-за хакерской атаки вышла из строя система управления поставками запчастей.