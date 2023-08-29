Toyota 29 августа остановит работу всех своих заводов в Японии

Автопроизводитель Toyota Motor объявил о приостановке работы 14 своих заводов в Японии из-за сбоя системы. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Накануне из-за масштабного сбоя были остановлены 12 заводов компании. Сегодня приостановлена работа завода Мията в префектуре Фукуока и завода Daihatsu Motor Co. в Киото.

По данным автопроизводителя, ведется расследование инцидента, повлиявшего на работу заводов, которые не могут в настоящее время обрабатывать заказы на запчасти для автомобилей. Однако в компании считают, что проблема вряд ли вызвана кибератакой.

Сроки возобновления производства пока не называются.