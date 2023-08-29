АвтоВАЗ нашел решение проблемы острого дефицита рабочих

К сборке автомобилей Lada привлекут жителей Ингушетии, где фиксируется самый высокий уровень безработицы по стране. Как сообщает ТАСС, жителям Северного Кавказа предложили 53 тысячи свободных вакансий в различных сферах, не только на заводе Lada. Для тех, кто согласится работать в Самарской области, будут доступны обучение, оплата переезда и временного жилья на месте.

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АвтоВАЗ испытывает нехватку рабочих, инженеров, руководителей среднего звена, IT-специалистов и менеджеров по закупкам. Месячная зарплата по перечисленным вакансиям составляет от 51 до 60 тысяч рублей. Ранее в этом месяце был опубликован полный перечень из 100 вакантных позиций с указанием уровня заработной платы: меньше всего на заводе готовы предложить инженеру по качеству, инженеру по подготовке производства и инженеру-проектировщику — от 31 700 рублей, а самая высокооплачивая должность — квалифицированный токарь (85 320 рублей в месяц).

Дефицит рабочих тормозит развитие производства Lada, и именно это является основным фактором, сдерживающим прогресс, а не санкции, отсутствие комплектующих или отставание в технологиях, утверждал ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов. По состоянию на начало лета, потребность АвтоВАЗа в рабочих кадрах составляла около 1,1 тысячи человек, и к 2024 году этот показатель может увеличиться до 2,9 тысячи. До 18 процентов вакансий на заводе могут «закрыть» за счет приговоренных к принудительным работам.